200 Millionen mehr Pfizer-Impfstoff für die EU vereinbart

„Unsere Produktionsstätte in Marburg wird noch diesem Monat die Produktion aufnehmen. Außerdem haben wir unser Netzwerk mit weiteren Partnern verstärkt. Wir analysieren weiterhin gemeinsam mit Regierungen, Behörden und Partnern auf allen Ebenen, wie wir einen noch höheren zukünftigen Bedarf an unseren Impfstoffen decken können.“

Der Impfstoff wird in BioNTechs und Pfizers Produktionsstätten in Europa hergestellt. Die Verteilung in den EU-Mitgliedsstaaten wird sich weiterhin an den in den europäischen und nationalen Verordnungen festgelegten Kriterien orientieren. Pfizer und BioNTech planen, 2021 bis zu zwei Milliarden Dosen weltweit zu produzieren.

Die Erweiterung der Produktionskapazitäten beruht auf Prozessoptimierung, neuen und ausgeweiteten Kapazitäten, weiteren Produktionsunterstützungen über Contract Manufacturing Organization (CMO)-Partner sowie der Anpassung, dass sechs Impfdosen aus den Fläschchen entnommen werden dürfen.