Corona-Fälle: Melker Kindergarten wird eine Woche geschlossen

Nach dem Fall eines Corona-Clusters in einem Kindergarten in Loosdorf (Bezirk Melk) mit 42 Infizierten, darunter 30 Kinder, gibt es in der Region nun bereits die nächste Hiobsbotschaft. Auch der "Landeskindergarten I" in Krems muss nun wegen Covid-Fällen für eine Woche geschlossen werden.

Wie die Stadtverwaltung am Sonntag bekannt gegeben hat, gibt es aktuell zwei positive Fälle in der Kinderbetreuungseinrichtung. "Nachdem in der Nacht auf Sonntag auch der zweite Covid-Fall mithilfe eines PCR-Tests bestätigt wurde, wird der Landeskindergarten I in Melk für eine Woche vollständig geschlossen. Es ist nun ganz wichtig eine Clusterbildung zu vermeiden. Daher bitten wir die Eltern, ihre Kinder genau auf Symptome zu beobachten und gegebenenfalls eines Tests zu unterziehen. Ganz wichtig ist auch, Geschwisterkinder jetzt nicht in die Schule beziehungsweise sonstige Betreuungseinrichtungen zu schicken“, informiert Bürgermeister Patrick Strobl (ÖVP).