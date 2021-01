Der Aufschrei in den Kindergärten

Der offene Brief umfasst eine A4-Seite und ist an den Bundespräsidenten, den Bundeskanzler und die Zeitungsredaktionen gerichtet. Verschickt wurde er an die entsprechenden Stellen – gut organisiert – von Kindergartenpädagoginnen und Kindergartenpädagogen aus ganz Österreich.

Schon lange nicht mehr gab es so einen massiven „Aufschrei“ (Eigendefinition) von Kinderbetreuerinnen. Monatelang war während der Corona-Krise aus diesem Bereich eher wenig zu hören gewesen. Jetzt allerdings scheint es den Betroffenen zu reichen. In erster Linie nicht wegen der Lockdown-Arbeitsbedingungen. Vielmehr stört sie massiv, dass sie in der öffentlichen Diskussion, in den vielen Pressekonferenzen kaum oder gar nicht vorkommen, dass da immer nur für den Bildungsminister und seine Schulen Platz ist.