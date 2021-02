Israel verlängert Schließung der Grenzen bis 6. März

Israel verlängert die als Maßnahme gegen die Corona-Pandemie erlassene Schließung seiner Grenzen um weitere zwei Wochen. Die Schließungen der Grenzübergänge und das Verbot internationaler Flüge bleiben bis zum 6. März in Kraft, wie das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sowie das Gesundheitsministerium am Donnerstag ankündigten. Israel hatte die internationalen Flüge am 24. Jänner ausgesetzt.

Von der Schließung der Grenzen gelten nur wenige Ausnahmen. So bleiben nach Angaben des Einwanderungsministeriums Sonderflüge aus Äthiopien, Frankreich, Russland, der Ukraine und Südamerika erlaubt. Mit den Flügen sollen insgesamt rund 900 Einwanderer ins Land kommen.