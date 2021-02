Corona auf den Philippinen: "Wenn jemand Ärger macht, erschießt sie"

Kinder im Gefängnis

Der Covid-19-Lockdown werde vom Staat genutzt, um die Menschenrechte weiter einzuschränken. Die Duterte-Administration scheine "die Krise als ein politisches Gelegenheitsfenster zu betrachten, um autoritäre Ziele und institutionelle Umbauprozesse voranzutreiben", betont das Philippinenbüro in einem Bericht. So seien etwa Schlüsselpositionen der Pandemiebekämpfung wie die Coronakommission mit Generälen besetzt. Mitten in der Pandemie wurde zudem das umstrittene Antiterrorgesetz verabschiedet. Das Gesetz ermöglicht es, schon geringe Vergehen oder Straßenproteste als terroristische Handlung zu deklarieren.

Auch Minderjährige werden in Gefängnisse gesperrt. Kinder wurden zur Abschreckung in Hundekäfigen gesteckt und auf der Straße ausgestellt, wenn sie gegen die Ausgangsperre oder Quarantäneregeln verstießen, berichtet die Philippinen-Expertin Clara Handler, Projektreferentin der Dreikönigsaktion, im Gespräch mit der APA. "Für Kinder ist der lange Lockdown und das zu Hause bleiben seit nun fast einem Jahr besonders hart. Es gibt Kleinkinder, die noch nie in ihrem Leben an der frischen Luft waren." Insbesondere für arme Familien in beengten Verhältnissen ist es schlimm. Rund ein Drittel der Familien hat laut Statistikamt nur 10 bis 20 Quadratmeter zur Verfügung.