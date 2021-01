Die härtesten Lockdowns der Welt

Australiens erfolgreiche Strategie

Eine Infektion genügte, um in der Zwei-Millionen-Einwohner-Stadt Brisbane einen dreitätigen Lockdown auszurufen. Australien agiert mit voller Härte, aber erfolgreich: Bisher haben sich weniger als 30.000 Menschen infiziert, im Herbst vergingen ganze Monate ohne lokale Infektionen. Der Preis dafür sind lange und konsequente Ausgangsbeschränkungen, wie etwa in Melbourne. 112 Tage mussten die Bürger Zuhause bleiben, „We beat the bastard“, skandierten Fußballfans, als sie zurück ,in die Stadien durften.

Das Beispiel Brisbane, das seinen kurzen Lockdown am Montag beendete, zeigt, dass „der Bastard“ noch nicht besiegt ist, dennoch kommt Australien vergleichsweise ungeschoren durch die Pandemie.

China, der Weltmeister

Tausende Feiernde im Pool, ein DJ am Beckenrand: Die Fotos der Corona-Siegesparty in Wuhan gingen um die Welt, Peking brüstete sich mit dem Erfolg der harten Maßnahmen gegen das Virus. Mittlerweile muss es diese wieder umsetzen: 23 Millionen Chinesen in der Region um die Hauptstadt dürfen keinen Fuß mehr vor die Tür setzen. Zuletzt wurden laut offiziellen Zahlen rund 500 Infektionen in der Provinz Hebei nachgewiesen – es sind die höchsten Zahlen seit Juli.

Allerdings gibt es immer wieder Zweifel an der Richtigkeit der von Peking veröffentlichten Daten. Dennoch hat sich die Volksrepublik so gut erholt, dass sie die USA voraussichtlich im Jahr 2028 als größte Volkswirtschaft der Welt überholen dürfte.