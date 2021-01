Industrie fordert Vorrang bei Corona-Impfungen

Unter den Mitarbeitern der Industrie sei die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, hoch. Viele hätten die Nase von den Corona-Maßnahmen auf wirtschaftlicher und sozialer Ebene voll. Auch bei ihnen wachse der Unmut, dass die Impfungen so langsam voranschreiten würden.

"Stütze der Wirtschaft"

Es sei zwar richtig, dass zuerst die vulnerablen Gruppen geimpft werden, doch danach sollten sofort die Mitarbeiter der exportorientierten Industrie an die Reihe kommen. „Das ist die Stütze der österreichischen Wirtschaft.“ Nur so könne Österreich am Aufschwung nach der Pandemie partizipieren.

Andernfalls würden Wettbewerbsnachteile gegenüber Ländern entstehen, die beim Impfen schon weiter vorne sind und bei ihren Kunden auf den ausländischen Märkten sein könnten. Diese Präsenz sei für die Exportwirtschaft essenziell. Eine Frage werde auch sein, wie ein digitaler Impfnachweis funktionieren könne. Es dürfe nicht passieren, dass „wir mit Zetteln herumlaufen, die international nicht gelten“.