Gilt auch für die Oberstufe - Schulen öffnen wieder am 25. Jänner

Bildungsminister Heinz Faßmann gibt in wenigen Minuten bekannt, dass die Schulen doch noch vor den Semsterferien öffnen. Zuletzt gab es haufenweise Spekulationen, dass die Schulen doch erst nach den Semesterferien am 8. bzw. 15. Februar öffnen dürfen. Faßmann sieht den früheren Öffnungstermin jetzt als Erfolg bei den Verhandlungen an.

Konkret wird nun der 25. Jänner genannt, ab diesem Tag soll der Präsenzunterricht wieder starten. Das gilt auch für die Oberstufenklassen, die seit Anfang November im Lockdown daheim bleiben mussten.

Allerdings wird wieder ein Schichtbetrieb eingeführt werden, das heißt nur die Hälfte der Schüler kommen zB am Montag in die Schule, der andere Teil am Dienstag usw. Allerdings ist in Ost-Österreich nur eine Woche später bereits Urlaubsbeginn der Energie- bzw. Semesterferien. Der Westen hat erst eine Woche später Ferien.

Zudem wird am Test-Plan festgehalten: Jeder Schüler wird einen Schnelltest bekommen, der "einfach ist wie Nasebohren". Die Volksschüler bekommen diesen mit nachhause, die älteren Schüler werden sich gemeinsam in der Klasse testen können.

Die Maskenpflicht im Schulgebäude für alle bleibt aufrecht.

Dieses "dreifache Sicherheitsnetz" aus Halbierung der Klassen, Testen und Mund-Nasenschutz soll die Sicherheit in den Schulen deutlich erhöhen.

Näheres kommt in Kürze.