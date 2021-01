Freitesten, Lockdown, 7-Tages-Inzidenz: Sprechen Sie Corona?

Neben Fachtermini bedienen sich Politik, Experten wie Medien auch englischer Begriffe. Gibt es für „Lockdown“ und „Social Distancing“ kein deutsches Wort?

Es gibt nicht wirklich ein Wort in der deutschen Sprache, das so kurz und prägnant zusammenfasst, was wir unter Lockdown verstehen. „Ausgangssperre“ oder „Ausgangsbeschränkung“ besagt jeweils etwas anderes. „Herunterfahren“ wird beispielsweise auch in Bezug auf das Herunterfahren von Atomreaktoren verwendet und ist damit eher negativ konnotiert. Spricht man von „Hochfahren“ oder „Herunterfahren“, müsste immer dazu gesagt werden, was genau wann und wo herunter- oder hochgefahren wird. „Lockdown“ fasst all diese Bedeutungen gut zusammen.