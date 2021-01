Chinas geschicktes Machtspiel an allen Fronten

Partyfotos aus Wuhan, als Europa die zweite Welle erst vor sich hatte. Ein prognostiziertes Exportplus von zehn Prozent. Eine zahlenmäßig größere Marine als jene der USA. China scheint das Krisenjahr 2020 bravourös gemeistert zu haben.

Dem britischen Centre for Economics and Business Research zufolge wird die Volksrepublik die USA schon in sieben Jahren als weltgrößte Volkswirtschaft ablösen – um fünf Jahre früher als bisher erwartet. Dass der Aufstieg Chinas auch in diesem Jahr so rasant weitergeht, wagt Oberst Norbert Lacher zu bezweifeln: „Viele Daten, die China selbst liefert, sind mit Vorsicht zu genießen. Welchen Vorteil sich Peking trotz Corona erarbeitet hat, wird man frühestens in einem Jahr sehen“, gibt der renommierte China-Experte vom Institut für Offiziersweiterbildung der Theresianischen Militärakademie zu bedenken.