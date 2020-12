"China First": Peking will Binnennachfrage stärken

Die chinesische Regierung will die Abhängigkeit der heimischen Wirtschaft vom Ausland senken und dafür mehr Geld in die Hand nehmen. "Die staatliche Finanzpolitik ist verpflichtet, den Aufbau eines vollständigen Systems der Binnennachfrage zu unterstützen und zu beschleunigen", kündigte Finanzminister Liu Kun am Freitag an. "Es gibt viel zu tun." Die Regierung werde Schritte unternehmen mit dem Ziel, den inländischen Konsum anzukurbeln.

Mit Steuergeldern sollen technische Innovationen gefördert werden, da einige Schlüsseltechnologien vom Ausland kontrolliert würden, sagte Liu. Auch die Einfuhr hochwertiger Güter solle dazu beitragen.