Große Nachfrage nach Waren aus China sorgt für Engpässe

Wer jetzt noch auf Warenlieferungen aus China für das Weihnachtsfest wartet, könnte bitter enttäuscht werden. Denn die Nachfrage nach chinesischen Produkten ist derart groß, dass nicht nur die Hersteller zum Teil mit der Produktion nicht nachkommen. Es mangelt zudem in erster Linie an Transportkapazitäten. Das berichtet das Handelsblatt.

Demnach bleibt etwa in Schanghai derzeit jeder vierte Container stehen, weil die Frachter ausgebucht seien. Laut dem Bericht gibt es aber auch zu wenig frei verfügbare Container, was zum Teil auf eine Corona-bedingte langsamere Abwicklung in den Häfen zurückzuführen ist. Daher würden seit rund zwei Wochen Aufschläge beim Mieten verlangt.