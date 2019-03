Neue Seidenstraße: Italien schließt Pakt mit dem Drachen

Es wird nicht nur gehofft, dass China mehr Waren „Made in Italy“ kauft, sondern auch in schwierigen Zeiten in italienische Staatsanleihen investiert. „Nichts davon steht in dem Text der Vereinbarung und es ist, ganz klar, ein Glücksspiel“, sagt Nicola Casarini, China-Experte der italienischen Denkfabrik IAI. Berlin, Brüssel und Washington haben große Bedenken. Diplomaten sehen eine Unterordnung unter Chinas Version einer neuen Weltordnung. China wolle den Rückzug der Supermacht USA unter US-Präsident Donald Trump und seiner „Amerika-Zuerst“-Politik nutzen, in das dadurch entstehende politische Vakuum vorzustoßen.

Es fehlt an Transparenz

Überhaupt fehle es den Projekten an Transparenz, internationalen Standards, Umweltschutzgarantien, fairen Wettbewerbsbedingungen und öffentlichen Ausschreibungen, die gerade in einem EU-Land wie Italien eingehalten werden müssten, heißt es. Das Geschäft machten zumeist chinesische Unternehmen, die dann noch eigene Arbeiter schickten.Gebetsmühlenartig verteidigen Roms Regierungsvertreter ihre Linie. Italien sei als entwickelte Wirtschaftsmacht „deutlich weniger gefährdet“ als andere Länder, von China vereinnahmt zu werden, sagte Regierungschef Giuseppe Conte. Italien wolle keine neuen Allianzen schmieden oder sich von historischen Partnern abwenden, versicherte Vize-Premier und Industrieminister Luigi Di Maio. Stattdessen bekäme Italien jetzt die Chance, das Import-Export-Verhältnis mit China neu auszutarieren. „Wir müssen viel mehr exportieren. Zurzeit hängt die Waage auf vernichtende Art und Weise auf Chinas Seite.“

Aber es gibt auch Skeptiker in der Regierung. Vize-Regierungschef Matteo Salvini lässt keine Gelegenheit aus, um zu betonen, dass Vorsicht geboten sei. Italien wolle keine chinesische „Kolonie“ werden, sagte er unlängst. Die Absichtserklärung, die nun am Samstag unterschrieben werden soll, sei nur „der Rahmen“. „Den Unterschied macht dann, (...) was für ein Bild du in den Rahmen packst“, sagte er bei anderer Gelegenheit. „Wenn die Chinesen in Eisenbahnen und Häfen investieren wollen, okay, das wichtige ist, dass die Kontrolle in italienischen Händen bleibt.“