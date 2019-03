Die digitale Diktatur: Wie China unerwünschtes Verhalten straft

Bedeutend sind hier vor allem der international tätige Megakonzern Alibaba (vergleichbar mit Amazon) und sein Bezahldienst Alipay sowie der Telekomkonzern Tencent mit dem Messenger- und Bezahlsystem WeChat. Dieser hat eine Milliarde aktive Nutzer im Monat. All diese Firmen stellen die von ihnen erhobenen Daten der Regierung zur Verfügung.

Auch wo sich ein Mensch aufhält und was er macht, bleibt nicht unbekannt. Neben der Standortbestimmung via Handy gibt es mehr als 200 Millionen Überwachungskameras im Land. Besonders viele Kameras zählt die Provinz Xinjiang, die zuletzt wegen Umerziehungslagern für die massiv unterdrückte muslimische Minderheit der Uiguren in die Schlagzeilen geriet.