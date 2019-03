Kickl ist nur der Schmiedl, Facebook der Schmied

Vermutlich ist es den meisten von uns gar nicht so bewusst: Wir werden überwacht. Rund um die Uhr. Wenn Sie in der Früh das Handy einschalten, weiß das jemand in Kalifornien. Wenn Sie auf dem Computer etwas suchen, blinkt es in Peking. Und wen wir anrufen, das liegt ohnehin bei allen Telefongesellschaften auf. Ein Besuch beim Onkologen, vom Ortungsdienst getrackt, sofort drei Gespräche mit dem Ehepartner, ein Telefonat mit dem Spital, dann ein paar Stunden Ruhe – was wird wohl passiert sein? Da braucht gar niemand mitzuhören.

„Big Brother is watching us“, und wir können überlegen, ob wir längst im Orwell’schen „1984“ oder bereits in „2084“ angekommen sind.

Überwachung ist eines der brisantesten Themen unserer Zeit. Und diese Form der Spionage ist so komplex, dass wir in der Beurteilung oft nur zwischen größerem und geringerem Übel unterscheiden können.

Bei Überwachung geht es, zumindest hierzulande, um einen Spagat: zwischen Sicherheit und Freiheit (in China und den USA, auch in England ist diese Frage längst entschieden). Wollen wir mehr Sicherheit – und sind wir bereit, dafür auf Freiheiten zu verzichten? Oder ist die Freiheit, der nicht jedem einsehbare Freiraum, ein derart wichtiges Gut, dass man dafür Sicherheitseinbußen in Kauf zu nehmen bereit ist?