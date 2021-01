Nach Regime-Kritik: Reichster Mann Chinas spurlos verschwunden

Beängstigende Parallelen

Es gibt verdächtige Parallelen mit dem Fall von "Ren Zhiqiang" im März. Der Unternehmer hatte Xi wegen seines Umgangs mit der Corona-Krise als "Clown" bezeichnet. Im September wurde er zu 18 Jahren Haft verurteilt, nachdem er plötzlich und angeblich "freiwillig" mehrere Korruptionsdelikte gestand.

Könnte sich auch Ma demnächst zu einem ähnlichen Geständnis durchringen? Ein hochrangiger chinesischer Beamter soll gegenüber dem Wall Street Journal bezüglich Ma gesagt haben: "Xi kümmert sich nicht darum, ob du es in eine dieser Reichen-Listen geschafft hast oder nicht. Was ihn interessiert ist, was du tust, nachdem du reich geworden bist und ob du deine Interessen mit den Interessen des Staates in Einklang bringst."

Wenn es um freie Meinungsäußerung geht, ist China bekanntlich das Land der stark begrenzten Möglichkeiten. Der honigliebende fiktive Bär Winnie Puuh ist etwa verboten, weil Studenten ihn seiner Gesichtsform wegen mit Xi Jinping verglichen hatten. Die US-Comicserie South Park griff dieses Detail im Herbst 2019 auf - und steht seitdem ebenfalls auf der chinesischen Blacklist. Aus Hollywood-Filmen werden etwa Szenen gefiltert, die auf Homosexualität anspielen.