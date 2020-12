Umstrittene Supermacht: Pro und Contra für Investments in China

Die Kursentwicklung an den beiden Börsen bildet der Aktienindex CSI 300 ab. Der Index besteht aus den 300 größten und meistgehandelten A-Aktien Chinas, also solcher, die in der Währung Chinas, Renminbi, gehandelt werden. (Anm.: Bei B-Shares handelt es sich um Aktien, die in ausländischer Währung gehandelt werden.)

62 Prozent der Aktien aus dem Index werden an der Börse Shanghai gehandelt, der Rest an der Börse Shenzhen. Neben den Börsen in Shanghai und Shenzhen hat auch die Börse Hongkong, die Stock Exchange of Hong Gong, große Bedeutung. Hier werden Unternehmen des chinesischen Festlands in Form von sogenannten H-Aktien gehandelt. Alle drei Börsen gehören zu den zehn größten der Welt nach Marktkapitalisierung.