Ist der Lockdown noch gerechtfertigt?

Keine Perspektive

Was heute jeder weiß: Die Strategie hatte nicht den gewünschten Effekt. „Für die Menschen war bald keine Perspektive mehr sichtbar, sie hatten kein Ziel mehr, auf das sie zuarbeiten konnten – und die Politik konnte das auch nicht mehr vermitteln. Warum dürfen zum Beispiel Museen öffnen, aber keine Theater und Restaurants, selbst wenn sie vernünftige Konzepte vorlegen? Das versteht niemand.“ Weil man es nicht versteht, trage man die Maßnahmen nicht mit.

Auch das, was in Tirol passiert, habe eine verheerende Gesamtoptik – nicht nur in Bezug auf Deutschland, sondern innenpolitisch. „Da hat sich der Bundeskanzler nicht als sonderlich handlungsfähig gezeigt, und die Tiroler ÖVP hat gemacht, was sie für richtig hält.“