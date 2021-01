„Parental Burnout“: Warum Eltern jetzt mehr Hilfe brauchen

Dieses Gefühl von Kontrolle verlieren Eltern jetzt zunehmend: Vor allem die Rolle als Lehrer überfordert viele. Während manche Eltern sogar an Volksschulaufgaben kiefeln, scheitern die meisten spätestens bei Mathematik oder Fremdsprachen in der Mittelschule. Und viele fühlen sich in der Rolle des Lehrpersonals sowieso gar nicht wohl. Doch ohne Hilfe der Eltern geht es selten, nur ein Drittel Oberstufenschüler schafft die Aufgaben komplett ohne Unterstützung der Eltern, zeigte eine Umfrage Burgenland. 15 Prozent helfen ihrem Nachwuchs täglich beim Lernen. Noch mehr sind Eltern von jüngeren Kindern im Einsatz und im Stress.

„Schule war immer ein Belastungsfaktor für Familien, aber jetzt dominiert das Homeschooling den Tag. Das wirke sich auf die Familienbeziehungen aus, so Culen: “Es ist etwas anderes, wenn ein Lehrer etwas sagt oder kritisiert oder Eltern. Dazu kommt die Angst um den Bildungsverlust, die Eltern und Jugendliche belastet. “Es geht schon fast ein Jahr so und es ist keine Verbesserung in Sicht“, so Culen.