Das sind die Bezirke mit der höchsten 7-Tages-Inzidenz in Österreich

Knapp zwei Wochen nach dem Ende des dritten Lockdowns steigen die Neuinfektionen in Österreich wieder an. Von Freitag auf Samstag gab es 1.877 Neuinfektionen im Land.

Und auch die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner steigt an, obwohl die Bundesregierung eigentlich darauf gehofft hat in Richtung 50 zu wandern. Mit Stand Samstag, 14 Uhr liegt die 7-Tages-Inzidenz bei 124,7. Das am stärksten betroffene Bundesland ist unterdessen Kärnten mit 149,3. Die niedrigste Inzidenz hat Vorarlberg mit 70.

Die Bezirke im Vergleich

Und während manche Bezirke in der 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner gesunken sind, sind andere wiederum stärker betroffen. Mit Stand Samstag, 14 Uhr liegt der Bezirk Hermagor in Kärnten mit 559 Infektionen in der 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner auf dem ersten Platz. Auf Rang zwei liegt der Bezirk Jennersdorf im Burgenland mit 287 Infektionen und dahinter der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark mit 252 Infektionen.

Am unteren Ende und damit am besten platziert ist die Stadt Rust mit 0 Infektionen. Dahinter folgt die Stadt Krems an der Donau (24), Bregenz (32) und der Bezirk Innsbruck-Land (38).

Hier gibt es die Daten für alle Bezirke: