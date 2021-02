Britische Mutation: Der Osten ist besonders stark betroffen

Die Freude, die die Stadtpolitiker zuletzt auf den sozialen Medien verbreiteten, währte nur kurz: Nach zwei Wochen auf Orange steht die Corona-Ampel seit Donnerstag für Wien wieder auf Rot. Damit bleibt Oberösterreich vorerst das einzige Bundesland mit oranger Einstufung.

Betrachtet man die nackten Zahlen, hat sich das Pandemie-Geschehen in der Bundeshauptstadt im Vergleich zu anderen Bundesländern tatsächlich wenig erfreulich entwickelt: Vor knapp einem Monat, am 22. Jänner, lag die 7-Tages-Inzidenz in Wien bei 93,42. Das war damals der beste Wert aller Bundesländer. Mittlerweile liegt er bei 124,9, was nur noch für das Mittelfeld reicht.