1.500 Personen innerhalb eines Jahres zwei Mal infiziert + Corona-Cluster im St. Anna Kinderspital

Ein am Freitag geplanter Protestzug in Triest gegen die seit einer Woche geltende 3G-Pflicht für alle Arbeitnehmer in Italien ist von den Organisatoren abgesagt worden. "Ich möchte die Sicherheit der Menschen nicht gefährden", sagte Stefano Puzzer, einer der Sprecher des Komitees, das die Protestaktionen gegen die 3G-Pflicht in Triest koordiniert. Auch eine am Samstag geplante Demonstration in Triest, an der sich Menschen aus ganz Italien beteiligen wollten, wurde abgesagt.

Der Verzicht auf die beiden Demonstrationen sei aus Sicherheitsgründen beschlossen worden, nachdem Berichte kursierten, laut denen die Protestkundgebungen von gewaltsamen Demonstranten unterwandert werden könnten, wie es bereits bei einer Demonstration am 9. Oktober der Fall war. "Ich bitte Sie, mir zu vertrauen: Es gibt Hunderte Menschen, die nach Triest kommen und unser Ziel zunichte machen wollen. Es gibt einige Leute, die es kaum erwarten können, diese Situation auszunutzen, um uns die Schuld für Gewalttätigkeiten zu geben und alle kommenden Demonstrationen zu blockieren. Bleiben Sie zu Hause!", betonte Puzzer, Hafenmitarbeiter von Triest, der die Protestaktionen gestartet hatte.

Puzzer gehört dem Koordinationskomitee an, das am Samstag Landwirtschaftsminister Stefano Patuanelli treffen wird. Dem aus Triest stammenden Minister will das Komitee seine Forderung nach Abschaffung der 3G-Pflicht einreichen.

Eine Gruppe von Hafenmitarbeitern in Triest war am vergangenen Freitag in den Streik getreten. Vor dem Hafeneingang hatte sich in den darauffolgenden Tagen eine große Zahl von Gegnern der 3G-Pflicht versammelt. Die Polizei hatte am Montag mit Wasserwerfern und Tränengas den Hafeneingang geräumt. Seitdem wird der Protest auf dem Hauptplatz von Triest, der Piazza dell'Unità, mit einem Sit-in weitergeführt.