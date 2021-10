ÖFB-Teamspieler Baumgartner positiv auf Corona getestet

Österreichs Nationalteam-Spieler Christoph Baumgartner von der TSG 1899 Hoffenheim ist trotz vollständigen Impfschutzes positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Baumgartner befinde sich nun in häuslicher Isolation und zeige keine Symptome, teilte der Fußball-Bundesligist am Freitagfrüh via Twitter mit.