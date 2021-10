Kärnten: Volksschule wegen Coronafällen geschlossen

Die Anzahl der Klassen in Quarantäne hat sich in Kärnten innerhalb eines Tages verdoppelt. Am Mittwoch waren es sieben Schulklassen, die in Quarantäne waren, am Donnerstag 14. Dies liege jedoch hauptsächlich an einer Schule im Bezirk Wolfsberg, sagte Landespressesprecher Gerd Kurath gegenüber der APA. Allein in dieser sind fünf neue Klassen hinzugekommen, die in Quarantäne müssen. Dort wurde eine Lehrkraft positiv auf das Virus getestet.

In der aktuellen Risikostufe zwei gilt in Kärnten die 3G-Regel in Schulen. Nicht geimpfte oder genesene Schüler und Lehrkräfte müssen sich dreimal die Woche testen lassen, ein Test davon muss ein PCR-Test sein.