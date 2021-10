Corona-Krise führte zu Rekord beim Geldvermögen

Im Durchschnitt standen jedem österreichischen Haushalt 2020 aufgrund des deutlichen Konsumrückgangs um 310 Euro pro Monat 275 Euro mehr im Monat zur Verfügung als 2019. Diese zusätzlichen Mittel flossen im Ausmaß von 244 Euro in den Aufbau des Geldvermögens. 31 Euro gingen in realwirtschaftliche Investitionen wie etwa Immobilien - das Immobilienvermögen liegt etwa bei einer guten Billion Euro - oder Edelmetalle. Die Pandemie führte bei vielen Haushalten auch zu einer verstärkter Nachfrage nach Bargeld. Das war nicht nur in Österreich, sondern im gesamten Euroraum zu beobachten. Hierzulande wurden pro Haushalt monatlich im Durchschnitt um 32 Euro mehr an Bargeldreserven angelegt als im Jahr 2019.

Aktien gewinnen an Bedeutung

Einlagen blieben die dominante Veranlagungsform. Täglich fällige Einlagen gewannen aber zulasten von gebundenen Spareinlagen und beliefen sich 2020 auf 21 Mrd. Euro. Börsennotierte Aktien und Investmentzertifikate wurden im Verlauf der Pandemie verstärkt genutzt.

Diese erzielten auch gute Gewinne - im Gegensatz zum Sparen. Denn dort wird im Niedrigstzinsumfeld real Geld verloren. Wie viel Geld hierbei von den Österreicherinnen und Österreichern in den Wind geschrieben wird, ist aufgrund fehlender Mikro-Daten aber nicht konkret bezifferbar, sagte Turner.