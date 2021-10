FMA über Immobilien-Boom und Krypto-Geldwäsche besorgt

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) ist über die Preisrallye am heimischen Immobilienmarkt und Geldwäsche bei Krypto-Assets besorgt. Die Auswirkungen des Immobilien-Booms auf den Finanzmarkt dürfe "man nicht unterschätzen", sagte FMA-Vorstand Helmut Ettl am Mittwoch bei der FMA-Aufsichtskonferenz in Wien. Manche Banken hätten die Vergabestandards für Immobilienkredite teils aufgeweicht. "Da müssen wir etwas machen", so Ettl.

Die Preise für Wohnimmobilien steigen in Österreich seit 2005 kontinuierlich. Besonders starke Immo-Preisansprünge gab es in der Eurokrise im Jahr 2012 und in der Coronakrise 2020/21. Knapp die Hälfte der heutzutage vergebenen Immobilienkredite sei variabel verzinst und Österreich liege damit im europäischen Spitzenfeld, so FMA-Vorstand Ettl. "Das kann keine nachhaltige Kreditvergabe sein."

FMA-Vorstand Eduard Müller sieht auch Handlungsbedarf bei Krypto-Assets und "grünen Investments". Sowohl bei Bitcoin & Co. und "Green Investments" gebe es ein Blasenrisiko. Der Krypto-Sektor sei "im Wesentlichen ein unregulierter Bereich" und für Geldwäsche und Betrug anfällig, sagte Müller.