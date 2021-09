"Der Klimawandel ist das größte Marktversagen der Geschichte“

Wie kann das gelingen?

Kapitalismus hat Regeln, diese müssen richtig gesetzt werden. Der Klimawandel ist das größte Marktversagen in der Geschichte. Denn Treibhausgasemissionen verursachen Kosten, die heute nicht gezahlt, sondern auf zukünftige Generationen abgewälzt werden. Es wird also Schäden geben, aber die Leute, die heute CO2 emittieren, bezahlen nicht dafür. Das ist ein Marktversagen und wir müssen die Schlupflöcher schließen. Es ist wie beim Sport: Wenn Marko Arnautovic damit durchkommt, den Verteidigern am Weg zum Tor ins Gesicht zu schlagen, wird er es tun. Wenn Firmen übergroße Profite machen, indem sie gegen ein allgemeines Interesse handeln, werden sie es weiterhin tun. Nicht, weil sie böse Menschen sind, sondern weil jeder Einzelne dazu verpflichtet ist und dafür belohnt wird, Profit zu maximieren. Der Markt zwingt uns nicht, die Umwelt zu schützen. Nur die Regierungen können das systematisch korrigieren.

Was müssten die Regierungen dazu tun?

Der Wandel muss in der Realwirtschaft stattfinden. Ein Preis auf CO2 ist dafür absolut wichtig, außerdem Effizienzstandards und Emissionsobergrenzen. Sehen wir uns an, wie wir mit Covid-19 umgegangen sind, einer systemischen Krise: Wissenschafter haben gesagt, wir müssen die Kurve abflachen und einen Umgang mit der Krankheit finden, die Impfung. Beim Klimawandel ist es ähnlich: Wir müssen die Kurve der Treibhausgasemissionen abflachen, aber der Zeithorizont sind dabei nicht wenige Wochen, sondern Jahrzehnte. Zweitens muss in neue Technologien investiert werden, zum Beispiel CO2-Abspaltung und erneuerbare Energien.