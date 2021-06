Greenwashing: „Ernste Probleme werden mit PR-Mäntelchen zugedeckt“

KURIER: Sie haben 2015 Strafanzeige gegen den damaligen Verbund-Chef erstattet, weil „klimaneutrales Gas“ beworben wurde. Dies sei naturwissenschaftlicher Unsinn. Wie ging das aus?

Christoph Mandl: Mir war klar, dass das wenig aussichtsreich ist, weil es das Gesetz nicht hergibt. Der Strafantrag wurde mangels begründetem Anfangsverdacht eingestellt.

Wieso kann es Ihrer Meinung nach kein klimaneutrales Gas oder Öl geben?

Weil Öl und Gas trotzdem verbrannt werden und in die Atmosphäre gelangen. Der Schmäh funktioniert mit Kompensationen, wie beim Fliegen. Für die höheren Kosten werden andere Klimaschutzmaßnahmen gesetzt. Auch Wasserstoff ist nur dann grün, wenn er zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Er ist nicht per se grün.

Was braucht es, um gegen Greenwashing vorgehen zu können?

Die EU arbeitet derzeit an einer Richtlinie. Die Frage ist aber, wie griffig sie sein wird. Und in welcher Form sie dann in nationales Recht umgewandelt wird. Das Parlament kann sie verwässern, sie strikt umsetzen oder sogar verschärfen. Österreich könnte aber auch ohne EU tätig werden. Derzeit ist es ein rechtsfreier Raum.