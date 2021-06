Auch die ungarische Billigfluglinie Wizz Air heftet sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen, etwa mit dem Versprechen, Europas Airline mit dem kleinsten -Fußabdruck zu sein. Der Verein für Konsumentenschutz nahm die Fluglinie im Rahmen eines Greenwashing-Checks unter die Lupe. Das Ergebnis: Besondere Nachhaltigkeitsmaßnahmen würden sich nicht finden. Zwar gebe es Bemühungen wie Papiereinsparung in Büros. Und auch Wizz Air betont gegenüber dem KURIER, dass moderne Flugzeuge, maximale Auslastung und leichte Materialien Treibstoffeinsparungen ermöglichen würden. Dies steht laut VKI aber nicht in Relation zu den Emissionen.

Auch in der Welt der Finanzprodukte ist Greenwashing längst angekommen, hier wird mit grünen Fonds und nachhaltigen Investments geworben. „Der Finanzmarktaufsicht fallen verstärkt vermeintlich grüne Finanzprodukte auf“, warnt die FMA im Gespräch mit dem KURIER. So würden zum Beispiel Investitionen in grüne Immobilien, Wind- und Solarparks in hochriskante Produkte verpackt – wie qualifizierte Nachrangdarlehen und Schuldverschreibungen. Immerhin gilt in der EU seit Mitte März die Offenlegungsverordnung, die Banken vorschreibt, ihre Produkte nach einem Nachhaltigkeitsgrad zu klassifizieren.