Energieeperte: "Es fehlt an Mut, gegen die Klimakatastrophe vorzugehen"

Das Thema ist komplex, ich versuche es darauf zu konzentrieren, wo der größte Impact ist. Und das ist die Energieversorgung. Dort ist der größte CO2-Ausstoß und dort muss man beginnen. Das Problem ist ja nicht, dass ein Veggie-Day oder den Müll zu trennen nichts Gutes wäre. Aber es soll auch nicht zur Übersprunghandlung werden, um das zu machen, was dringend geboten ist, nämlich die CO2-Konzentration in der Atmosphäre zu begrenzen und wieder rückgängig zu machen.

Weniger Fliegen und Autofahren würde ja die CO2-Emissionen senken.

Wenn es auch dazu beiträgt und man nicht transformiert auf eine andere Form des Transports oder des Konsums und dort wesentlich mehr Emissionen hervorruft. Also etwa das Elektroauto. Ja, dieses hat keinen Auspuff, aber 40 Prozent des Stroms werden weltweit durch Kohlekraftwerke erzeugt. Also das heißt, in manchen Ländern steige ich mit einem Elektroauto von Benzin auf Kohle um und Kohle hat einen wesentlich höheren -Ausstoß als Benzin.

Es geht also darum, wie die Energie, die wir verbrauchen, erzeugt wird?

Es geht um zwei Fragen. Es geht vor allem um die Energieeffizienz, also dass wir weniger verschwenden. Und das Zweite ist, dass wir die Energieträger, die wir einsetzen, dekarbonisieren. Derzeit wird die Energie weltweit zu 90 Prozent durch Verbrennung bereitgestellt. Die Technologien, die sehr stark in den Vordergrund gerückt werden, sind Fotovoltaik und Wind. Ihr Anteil liegt derzeit etwas unter zwei Prozent und der Energieverbrauch der Menschheit steigt weiterhin. Also wird es schon schwer werden, dass Fotovoltaik und Wind diese zwei Prozent halten. Die Aufgabe wäre, die anderen 98 Prozent auch noch zu verdrängen. Diese Aufgabe ist gewaltig.