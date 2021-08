UNO-Klimabericht als „Totenglocke für fossile Brennstoffe“

Wenig überraschend sind die politischen Reaktionen vor allem Appelle für mehr Klimaschutz. US-Außenminister Antony Blinken ruft dazu auf, sich von der Wissenschaft leiten zulassen. „In diesem Moment müssen die politischen Spitzenkräfte, der Privatsektor und jeder Einzelne dringend gemeinsam handeln und alles tun, was nötig ist, um unseren Planeten und unsere Zukunft in diesem Jahrzehnt und darüber hinaus zu schützen.“ UN-Generalsekretär António Guterres findet deutlich drastischere Worte: „Der Bericht muss die Totenglocke für Kohle und andere fossile Brennstoffe sein, bevor sie unseren Planeten zerstören. Wenn wir unsere Kräfte jetzt bündeln, können wir die Katastrophe abwenden.“ Für Klimaaktivistin Greta Thunberg enthalte der Bericht „keine wirklichen Überraschungen. Er bestätigt, was wir schon aus Tausenden vorherigen Studien und Berichten wissen – dass wir uns in einem Notfall befinden“.

In Österreich erklärt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne): „Wir müssen jetzt handeln, es braucht engagierte Klimaschutzpolitik“. Ihr Staatssekretär, Magnus Brunner von der ÖVP, sieht gleich Reformbedarf: „Ich will nicht von der Energiewende träumen, sondern sie schneller umsetzen. Denn Klimaschutz ist eine der wesentlichsten Aufgaben unserer Generation. Darum brauchen wir schnellere Genehmigungsverfahren in Österreich.“

Deutlich wird Katharina Rogenhofer, Sprecherin des Klimavolksbegehrens: Die düsteren Vorhersagen aus dem Bericht von 2014 seien nur sieben Jahre später bereits schreckliche Realität geworden. „Nahezu täglich neue Wetterextreme, Überschwemmungen, Hitzerekorde und ganze Inseln, die in Flammen stehen: Die Klimakrise passiert hier und jetzt.“ Wetterextreme, wie sie in den letzten Wochen und Monaten vorkamen, würden die neue Normalität darstellen.

Greenpeace fordert von der österreichischen Bundesregierung „ein umfassendes und ambitioniertes Klimaschutzgesetz sowie eine sozial abgefederte ökosoziale Steuerreform“. Global 2000 will gleich einen „Green Deal“ für Österreich. Dazu gehöre ein Klimaschutzgesetz mit Sofortmechanismen und einem stufenweisen, rechtlich verbindlichen Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle bis 2040 samt öko-sozialer Steuerreform. Diese soll ein Volumen von bis zu sieben Milliarden Euro haben.