Aufsicht: „Krypto-Assets sind Tummelplatz für Betrüger“

Bei diesen Dimensionen könnten Krypto-Assets in den nächsten Jahren sogar die Stabilität der Finanzmärkte gefährden. Wollen die Krypto-Anleger ihre Coins in echtes Geld eintauschen wollen, könne es zu einem „Krypto-Bankrun“ kommen. Um das Krypto-Business beaufsichtigen zu können, benötige die FMA mehr hoch spezialisierte Mitarbeiter wie Data-Analysten. Da diese am Markt nicht verfügbar seien, müsse die FMA selbst ausbilden.

Tipps für Anleger

Konsumenten raten die FMA-Chefs, einen Blick auf die Homepage der FMA zu werfen, ob es über den betreffenden Anbieter eine Investorenwarnung gibt und ob der Anbieter bei der FMA registriert ist. Müller empfiehlt, "in die Tiefe gehen, ob das Geschäftsmodell nachvollziehbar und die Versprechen realistisch sind. Checken Sie, wer der Anbieter ist oder ob es sich nur um eine anponyme Homepage ist.