Neue Ausreisebeschränkungen für Gemeinden in Salzburg und Tirol

Der Chef von Mexikos Corona-Politik, Hugo Lopez-Gatell, ist trotz einer Coronavirus-Infektion ohne Maske in Mexiko-Stadt spazieren gegangen. Aus medizinischer Sicht spreche nichts dagegen, rechtfertigte sich der Epidemiologe des Gesundheitsministeriums auf Nachfrage des Journalisten Joaquin Lopez-Doriga. "Mein Ansteckungspotenzial ist minimal", zitierte dieser Lopez-Gatell.

In sozialen Medien waren Fotos verbreitet worden, die den Funktionär am Mittwoch ohne Mund- und Nasenschutz mit einer Frau - bisweilen in deren Armen - in einem Park in einem schicken Viertel der Hauptstadt zeigen. Der 52-Jährige hatte am 20. Februar bekanntgegeben, positiv getestet worden zu sein und leichte Symptome zu haben. Später kam heraus, dass Lopez-Gatell auch in einem Krankenhaus mit Sauerstoff behandelt worden war - die Regierung hatte dies abgestritten. Am Mittwoch erklärte er in einer Pressekonferenz im Präsidentenpalast, dass er an dem Tag erneut positiv getestet worden sei, jedoch keine Symptome mehr habe.