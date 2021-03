Corona-Demonstrationen: Kosten von über 5 Millionen Euro

„Das Ganze wird sogar von Vertretern einer Parlamentspartei angeheizt, deren Klubobmann und ehemaliger Innenminister sich besser auf die Seite der Polizei stellen sollte, anstatt zusätzlich noch Öl ins Feuer zu gießen, zur Nichtbeachtung der Corona-Maßnahmen zu ermutigen und damit die Gewaltbereitschaft gegenüber der Polizei zu fördern“, kritisiert der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, Reinhard Zimmermann (FCG).

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl hat seinen Auftritt bei der Corona-Demonstration am Wochenende hingegen verteidigt. Es sei ein „großes Fest der Freiheit“ gewesen, resümierte er am Dienstag in einer Pressekonferenz. Der Polizei warf er vor, eine Eskalation geplant zu haben. Videos belegen dies aber bisher nicht.