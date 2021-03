Corona-Demo: Einen Polizeikessel "machen wir nicht aus Spaß"

Mit diesen Aktionen wurde der Nachhauseweg rechtlich zu einer neuerlichen nicht angekündigten Demonstration. Will die Polizei die Daten von so vielen Menschen aufnehmen, um Anzeigen zu stellen, gibt es nur eine Möglichkeit: Die Zernierung, in der Öffentlichkeit besser bekannt als Einkesselung.

“Das ist eine sehr kräfteintensive Maßnahme, so etwas wird von uns nicht angestrebt, das ist die Ultima Ratio“, schildert der Abschnittskommandant. “Wir machen so etwas nicht aus Spaß, so eine Maßnahme kostet viel Zeit und wir alle kommen später nach Hause.“