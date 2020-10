Polizei: Eine Frau für die ganz schwierigen Einsätze

Parallel zu ihr machte auch ihr Ehemann Martin Karriere bei der Polizei, allerdings nur bei jener in Film und Fernsehen. Das Josefstadt-Ensemble-Mitglied hatte bereits 2000 und 2001 Rollen in Tatort, Kommissar Rex und SOKO Kitzbühel. Bekannt wurde Zauner einem breiteren Publikum aber vor allem durch seinen Einsatz als Chefinspektor Wilmer Eberts bei den CopStories.

Genau dort lernte er auch seine nunmehrige Frau kennen, wie er in einem OÖN-Interview erzählte: „Wir hatten drei, vier Trainingseinheiten bei der Polizei: Handschellen anlegen, Verhaften üben und so weiter. Als Höhepunkt mussten wir in einem Trainingsraum eine Geiselnahme simulieren: Ich hab zwei Geiseln irrtümlich sofort erschossen und wurde am Schluss auch selbst getroffen. Damals hab ich eine Polizistin kennengelernt, die mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist. Das hat sich ein bissl verdichtet und heute ist sie meine Frau.“

