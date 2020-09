Aufgedeckt: Millionenbetrug mit Obst

Unabhängig von den finanzpolizeilichen Ermittlungen konnte auch die Steuerfahndung dem Steirer wegen Vorsteuerbetruges das Handwerk legen. Er hatte als angeblich Bevollmächtigter für 48 ausländische Unternehmen Anträge auf Erstattung der Umsatzsteuer beim Finanzamt eingereicht. Die Steuerfahnder entdeckten allerdings im Zuge ihrer Ermittlungen, dass der Obstbauer sämtliche vorgelegte Vollmachten der ausländischen Unternehmen gefälscht hatte.

Auch die Rechnungen von Landwirten, die angeblich Äpfel nach Moldawien, Rumänien, Bosnien und Kroatien verkauft hatten, sollen von ihm selbst fingiert worden sein, so der Vorwurf. Die Steuerfahndung ermisst den durch den Vorsteuerbetrug entstandenen Schaden mit neun Millionen Euro und hat wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs Anzeige erstattet.

„Der Betrug an den Abnehmern und in weiterer Folge am Endkunden, die Diskreditierung heimischer Lebensmittelproduzenten, der Steuerbetrug mit Abgabenhinterziehung bzw. -verkürzung und Abgabenhehlerei sind an Unverfrorenheit kaum zu überbieten“, meint Finanzminister Gernot Blümel. „Wer sich unlauteren Vorteil verschafft, konterkariert die Steuergerechtigkeit.“