Wachzimmer-Offensive in Wien: Jedes vierte wird nun saniert

Das Innenministerium darf sich über zusätzliche 215 Millionen Euro im kommenden Budget freuen. Das entspricht einem Plus von 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ein nicht unerheblicher Teil kommt den Wiener Wachzimmern (offiziell nun Polizeiinspektionen) zugute. Diese sind teilweise echte Bruchbuden, in manchen Dienststellen herrschen Zustände wie in Substandard-Wohnungen.

Dass es so schlimm wurde, hat auch damit zu tun, dass das entsprechende Budget vom (zuletzt meist schwarz geführten) Innenministerium für das rote Wien genehmigt werden muss. Mitunter gab man sich im Haus in der Herrengasse dabei durchaus knausrig. Das Thema war auch eine der wichtigsten bei den Personalvertretungswahl der Exekutive im vergangenen Jahr.