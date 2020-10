Juwelier ermordet: "Pfiati Berti", die Nachbarn nehmen Abschied

Am Donnerstagvormittag war die Tatortgruppe schon früh am Werken. Im Eingangsbereich waren noch deutlich Blutspuren zu erkennen. Vermutlich wurde der Juwelier aber gar nicht dort getötet, sondern hatte sich nach der Tat im Inneren des Geschäfts noch in den Eingangsbereich geschleppt, um Hilfe zu holen.

Frage nach Motiv

Offen bleit die Frage nach dem Motiv. Die Wiener Polizei hat die Tat vorerst als Raubmord eingestuft. In der Auslagenscheibe des Geschäfts fehlt allerdings nichts, obwohl man dort unkompliziert hinein greifen hätte können. Die Polizei konnte vorerst auch noch nicht sagen, ob Schmuck oder Gold gestohlen wurde.

Auffällig ist, dass man den Innenraum des Geschäfts nur betreten konnte, wenn man eine Glocke läutete. Ein solches Sicherheitssystem haben viele Juweliere. Daher ist davon auszugehen, dass der Juwelier vielleicht glaubte, die Täter wären Kunden, oder er die Männer vielleicht sogar gekannt hatte.

Wie genau sich die Tat abgespielt hat, dürfte jedenfalls bald feststehen, denn Berthold S. hatte Überwachungskameras angebracht.