Mord in Favoriten: Auch Opfer bewegte sich in Techno-Szene

Vor einer Woche entdeckte die Polizei zwei Leichen in einem Gemeindebau in Wien-Favoriten. Es handelte sich um den 33-jährigen Mario Z. und eine 30 Jahre alte Frau, deren Identität zunächst ein Rätsel blieb. Mario Z., der sich nach dem Mord an der Frau umgebracht haben dürfte, hatte laut Polizei mit einem Hammer auf das Opfer eingeschlagen. Die Identifizierung war deshalb schwierig. Erst ein Abgleich der DNA- und der Fingerabdrücke, brachte hundertprozentige Klarheit.