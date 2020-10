Leichen im Gemeindebau: DJ, Poker-Profi, Gamer – und Mörder?

Als Polizisten am Montagabend in eine Wohnung in die Per-Albin-Hansson-Siedlung gerufen wurden, dürften der Mieter und seine Lebensgefährtin schon länger tot gewesen sein. Nachbarn hatten Alarm geschlagen, weil die Eingangstür, seit dem Wochenende offen gestanden hatte.

Im Inneren fanden die Ermittler dann die Toten: Eine 30-jährige Österreicherin und Mario Z., der 33 Jahre alt war. Nach ersten Erhebungen dürfte er die Frau mit einem Hammer erschlagen und sich dann selbst das Leben genommen haben.