Diebstahlsanzeige bei der Polizei ist ab sofort online möglich

Von der Digitalisierung der Amtswege ist sehr oft die Rede, doch die Realität schaut oft anders aus. So ist es zum Beispiel kurioserweise möglich seinen Hauptwohnsitz über das Internet zu verlegen, bei seinem Nebenwohnsitz ist das hingegen noch immer nicht möglich.

Nun schaltet das Innenministerium eine oftmals gewünschte Möglichkeit frei: Diebstahlsanzeigen können künftig online erstattet werden - bei www.oesterreich.gv.at.

„Die Möglichkeit zur elektronischen Anzeige ist eine Erleichterung für betroffene Menschen um sich an die Polizei zu wenden. Dies bedeutet aber nicht, dass die Ermittlungstätigkeit an der notwendigen Akribie und Intensität verliert“, sagt Innenminister Karl Nehammer.

Anzeige wird automatisch weitergeleitet

Die Anzeige wird automatisch an die zuständige Polizeidienststelle bzw. in Wien an das zuständige Polizeikommissariat weitergeleitet. Wird im Online-Formular als Tatort „unbekannt„ ausgewählt, wird die Anzeige an die Dienststelle des Hauptwohnsitzes des Opfers zugestellt.“