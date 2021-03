Polizeipräsident Pürstl äußert sich zu Einsatz bei Demos

Dutzende Festnahmen, ein schwer verletzter Security-Mitarbeiter und laut Polizei "aggressive" Demonstranten: So eine Bilanz gibt es bei Demos in Österreich selten. Am Samstag waren trotz Untersagung der Anti-Corona-Maßnahmen-Demos tausende Menschen nach Wien gepilgert, um ihren Ärger über die Corona-Maßnahmen der Regierung kundzutun. Die Polizei musste hart durchgreifen, um die Lage im Griff zu behalten.

In diesen Minuten zieht der Polizeipräsident Gerhard Pürstl Bilanz über den Einsatz. Der KURIER ist bei der Pressekonferenz dabei und berichtet live.

Pürstl sprach von einem "gelungenen Einsatz". Xenia Zauner Leiterin der Einsatzabteilung der Wiener Polizei äußerte sich zum genauen Ablauf. Um 12.30 hätten sich demnach beim Heldenplatz 2.000 Personen versammelt. Der Abmarsch in Richtung Mariahilfer Straße war nicht vorgesehen, weswegen die Versammlung aufgelöst worden sei.

Dieser Bericht wird laufend aktualisiert.