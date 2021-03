Corona sorgt für Fischerei-Boom

Viel Zeit, wenig zu tun, kaum Möglichkeiten zu verreisen. Diese Voraussetzungen in Corona-Jahr 2020 haben in Salzburg offenbar dazu geführt, dass sich viele – vor allem – Männer neu für das Fischen begeistern konnten. Der Salzburger Landesfischereiverband berichtet in seiner Jahresbilanz von einem Rekordjahr.

„Es war schon auffällig, dass wir regelrecht gestürmt worden sind“, erklärt Daniela Latzer, Geschäftsführerin des Verbandes, dem KURIER. „Nach dem ersten Lockdown haben wir geglaubt, es wird ein ruhigeres Jahr. Das war definitiv nicht der Fall“, erzählt sie.

Mit 682 Fischereiprüfungen war 2020 ein absolutes Rekordjahr seit Einführung der Prüfungen 2014. „Üblicherweise haben wir 450 bis 500 Prüflinge“, sagt Latzer. Auch die Zahl der Jahreskartenbesitzer stieg um 277 auf 10.742 deutlich. „Viele Leute fuhren nicht auf Urlaub. Man konnte nur Wandern, Spazierengehen oder eben Fischen“, erklärt Latzer.