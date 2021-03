Corona mindert Lust aufs Hüttenwirt-Sein

Falls sich dann trotz Pandemie Bewerber finden, müssen diese erst zum Vorstellungsgespräch anreisen dürfen. Denn immer öfter stammen die Wirte in spe für rot-weiß-rote Hütten aus dem Ausland. „Wir hatten letztes Jahr einen Hüttenwirt aus Ungarn, den die Ungarn partout nicht nach Österreich lassen wollten“, erinnert sich Kapelari. Zur Erklärung: Jede Sektion ist für den Vertrag mit den Hüttenwirten selbst verantwortlich, sucht die Bewerber aus, lädt zum Gespräch und trifft die Endentscheidung.

Zwei, die sich bereits jetzt auf ihre Hüttensaison 2021 freuen, sind Pia und Bernd Fuchsloch, die aus Deutschland stammenden Pächter des Arthur-von-Schmid-Hauses in der Ankogelgruppe in Kärnten. Das Paar, das noch auf 800 Höhenmetern in der Nähe von Frankfurt lebt, zieht ab Anfang Juni für ihre bereits dritte Sommersaison auf die 2.281 Höhenmeter gelegene Hütte in Mallnitz. „Wir werden Anfang Juni anreisen. Die ganzen Lebensmitteleinkäufe für die Hütte müssen ja noch erledigt werden“, erzählt Wirtin Pia. Entscheidend sei aber auch, wie viel Schnee noch liege und ob der an die Hütte grenzende Dösener-See zugefroren ist. „Nur wenn der See eisfrei ist, können wir das Kraftwerk anwerfen und nur dann haben wir Strom.“ So viel zum romantischen Hüttenleben.