Hüttensommer: Eine große Sorge und ein Zuwachs an Privatsphäre

Anonyme Anzeigen

So liefen die Gesichtsschilder aus Plexiglas auf dem Weg von der dampfenden Küche auf die Terrasse regelmäßig an und versetzten Kellner in einen Blindflug. Deshalb ist die Erleichterung über das Fallen der Maskenpflicht groß. Sollte sie neben Oberösterreich auch in anderen Bundesländern zurückkehren, werde man sich selbstverständlich wieder daran halten.

Zumal auch in den Bergen einige Hilfssheriffs unterwegs sein dürften. „Es ist traurig, was da zum Teil passiert“, sagt Kapelari und berichtet von anonymen Anzeigen, die zu Strafen in der Höhe von mehreren 100 Euro für Kellner geführt haben. Den Befund seiner „Sektion Austria“, dass die Corona-Regeln für die Hütten insgesamt „weltfremd“ seien, teilt der Alpenverein als Gesamtorganisation aber nicht.