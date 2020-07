Salzburgs Touristiker sind vorsichtig optimistisch

„Es läuft insgesamt gar nicht so schlecht“, sagt Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) zur gerade begonnenen Hauptsaison im Sommertourismus. Bei vielen Betrieben ist die Entwicklung besser als befürchtet. Das zeigt auch eine Umfrage unter 456 Salzburger Betrieben, die die Landes-Tourismusgesellschaft durchgeführt hat.

Die befragten Unternehmen erwarten für Juli eine Auslastung von 50 Prozent und für August eine von 54 Prozent. Die Tourismusverbände – Zusammenschlüsse von lokalen Unternehmen – sind noch optimistischer. Sie erwarten 57 Prozent Auslastung im Juli und 65 Prozent im August. „Über das ganze Land gesehen ist die Buchungssituation bemerkenswert“, befindet Haslauer.

Die Entwicklung ist allerdings zweischneidig. „In den Ferienregionen ist die Lage sehr gut, sogar in der Nähe des Vorjahres. In der Stadt und dem Umland ist es naturgemäß schwierig“, erklärt Haslauer. Vor allem die Seengebiete und die Gebirgsgaue könnten mit einem blauen Auge davonkommen. „Wenn die virologische Entwicklung so bleibt, wie sie ist, dann kann es in den südlichen Regionen eine gute Sommersaison werden“, sagt der Landeshauptmann.