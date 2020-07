Wie David Egger Salzburgs SPÖ zurück zur Macht bringen will

KURIER: Herr Egger, Sie sind jetzt knapp zwei Monate im Amt. Ist der Job als SPÖ-Vorsitzender so, wie Sie ihn sich vorgestellt haben?

David Egger: Ich habe ja gewusst, was auf mich zukommt. Es ist für mich persönlich ein Neustart. Ich habe aber auch von Anfang an gesagt, dass es bei uns als Partei einen Neustart braucht. Ich weiß, welche Herausforderungen auf mich warten. Ich habe mich darauf gefreut, und ich freue mich auch heute noch jeden Tag nach dem Aufstehen darauf.

Wodurch zeichnet sich der Neustart aus?

Es wird viele Umstrukturierungen geben, auch in der Organisation selbst, um nach außen noch besser aufzutreten. Ich will, dass wir in der SPÖ die Entscheidungen nicht nur in irgendwelchen Gremien treffen, sondern gemeinsam mit den Bürgermeistern, dem Landtagsklub und den Arbeitnehmervertretern.

In Salzburg stehen bis 2023 keine Wahlen auf dem Programm. Für einen Neueinsteiger wie Sie ist das positiv. Aber reicht die Zeit, um die SPÖ aus ihrem historischen Tief herauszuführen?

Wir haben bei den Gemeindevertretungswahlen vor einem Jahr sehr gute Ergebnisse erreicht. Wir haben etwa zwei Bezirkshauptstädte zurückgewonnen. Deshalb sage ich, die Zeit reicht leicht. Wir haben einen sehr guten Grundstock. Unser Ziel ist ganz klar 2023 in Regierungsverantwortung zu kommen. Wir werden ganz bald unsere Eckpfeiler einschlagen, damit die Leute wissen, dass es weiterhin eine starke SPÖ in Salzburg geben wird.