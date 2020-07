Auch in Salzburg kehrt die Maske zurück

Sozial-Stadträtin Anja Hagenauer richtete heute den Appell an das Land Salzburg, den Krisenstab wieder zu aktivieren und neuerlich eine flächendeckende Testung in allen Senioreneinrichtungen im Bundesland Salzburg durchzuführen. "Die erste Testung wurde Mitte Mai abgeschlossen, also zu einem Zeitpunkt, als in den Heimen noch das Besuchsverbot bestand.

Wir brauchen dringend eine neue Erhebung des Status quo. Ich bitte inständig, noch im Juli mit den Testungen zu beginnen, das muss möglich sein und das muss es uns wert sein", sagte Hagenauer am Rande eines Pressegesprächs.