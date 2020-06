Rotarier-Cluster in Salzburg: Zwei weitere Infizierte

Wie Landessprecher Franz Wieser erklärte, fallen dabei 103 Personen in die Kontakt-Kategorie 1. Das sind laut offizieller Definition all jene, die einem hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt waren, also die etwa im gleichen Haushalt leben oder einem Infizierten die Hand geschüttelt haben.

„Wir haben mittlerweile alle bekannten Kontaktpersonen im Cluster getestet“, sagte Wieser. Nun konzentriere man sich auf den Indexfall, also jene Person, welche die Infektionswelle ausgelöst hat. Denn wo sich der Mann selbst angesteckt hat, ist nach wie vor unklar – und könnte womöglich auch ungeklärt bleiben.